Amsterdammer (77) krijgt celstraf voor misbruik Thaise kinderen

Ook is hij veroordeeld voor het invoeren van dierenporno.



Van de gevangenisstraf is twee jaar voorwaardelijk, met een proeftijd van tien jaar. De man moet elk slachtoffer 2.000 euro schadevergoeding betalen.



Grote armoede

Volgens de rechter profiteerde de man schaamteloos van de grote armoede waarin zijn slachtoffers en hun families leefden. De man had seks met de meisjes of betastte ze, in ruil voor kleine geldbedragen. Daarmee konden ze zichzelf en hun familie van het hoognodige voorzien.



Wanneer de man geen ontucht met de meisjes pleegde, fotografeerde hij ze of maakte filmpjes. Die verspreidde hij via het internet. Op zijn computer zijn honderden afbeeldingen gevonden van kinderporno en dierenporno.



De man woont sinds 2008 in Thailand. Hij is in het verleden meerdere keren voor vergelijkbare feiten veroordeeld.