'Amsterdam schiet tekort bij opvang uitgeprocedeerden'

Dat staat in een rapport dat bureau Pro Facto heeft gemaakt in opdracht van het WODC, onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid.



Een van de conclusies is dat het bieden van 24-uursopvang, inclusief goede begeleiding, het beste werkt om deze mensen uiteindelijk te bewegen terug te keren naar hun land van herkomst.



Sobere opvang

Amsterdam hanteert van alle onderzochte gemeenten een van de soberste opvangvormen, nachtopvang, vergeleken met bijvoorbeeld Groningen of Utrecht. Daar worden uitgeprocedeerden permanent opgevangen.



Een verklaring voor die soberheid is een experiment uit 2013, waarbij Amsterdamse uitgeprocedeerden een half jaar 24-uursopvang kregen in de voormalige Havenstraatgevangenis. Hierbij was een intensief begeleidingstraject opgetuigd.



Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan moest aan het einde van die proef concluderen dat de bereidheid om terug te keren nauwelijks was gestegen. Activisten wezen erop dat de opvang te kort was en dat men na een half jaar net op adem was gekomen. Maar Van der Laan was onverbiddelijk en verbood 24-uursopvang sindsdien.



Permanente opvang

In dit onderzoek staat het tegenovergestelde. Het rapport bewijst niet dat 24-uursopvang in Groningen en Utrecht voor hogere terugkeercijfers zorgt dan die in Amsterdam, want hiervoor zitten er teveel verschillen tussen de centra. Deze conclusie trekt Pro Facto op basis van interviews met experts en uitgeprocedeerden zelf.



Begeleiding

Volgens de beroepsgroep is het essentieel om in begeleidende gesprekken met migranten vast te stellen dat er écht geen mogelijkheden meer zijn om te blijven. Maar de werkelijkheid is anders. Ongeveer 1 op de 10 gebruikers van de opvang krijgt uiteindelijk alsnog een verblijfsvergunning, waardoor de rest van de groep hoop houdt en vertrek uitstelt.



De Amsterdamse BBB-gebruikers verblijven gemiddeld 8,3 jaar in Nederland. 'Vreemdelingen willen vaak pas meewerken aan terugkeer als zij ervan overtuigd zijn dat de mogelijkheden voor een verblijf in Nederland zijn uitgeput,' aldus het rapport. 24-uursopvang is essentieel voor migranten om die conclusie te kunnen trekken.



Dit past precies in het straatje van de nieuwe coalitiepartijen GroenLinks, D66, PvdA en SP. Die partijen pleiten al jaren voor 24-uursopvang. In het pas gesloten coalitieakkoord beloven zij 500 24-uursplekken die anderhalf jaar lang rust bieden, inclusief begeleiding.



Rust en ruimte

"Dit onderzoek laat zien dat tijd en aandacht cruciaal zijn om mensen verder te helpen," zegt verantwoordelijk wethouder Rutger Groot Wassink. "Je hebt rust en ruimte nodig om te werken aan een oplossing, waar terugkeer een onderdeel van is."



Groot Wassink kan nog niet zeggen wanneer hij de huidige bed, bad en brood-opvang, waar ongeveer 200 mensen gebruik van maken, omvormt tot een 24-uursopvang.