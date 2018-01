'Amsterdam moet oppassen dat het imago bij bedrijven niet verliest'

300.000 Er is 300.000 vierkante meter nieuwbouw nodig om aan de vraag naar kantoorruimte te voldoen.

De Boer wijst op de afspraken die zijn gemaakt over bedrijvigheid op het Marineterrein, waar vooral techstart-ups een plek moeten vinden. "De Houthavens zijn uitgegroeid tot een basis voor de mode-industrie. Zulke gebieden moeten er ook voor scale-ups ontstaan."



Ook buiten de Ring

"In Amsterdam-Noord zou het gebied rond de Sixhaven of de Hamerstraat daar een prima plek voor zijn, als daar tenminste een metrohalte komt. Bij de plannen voor Sloterdijk of Zuidoost zou ook meer rekening moeten worden gehouden met groeiende techbedrijven."



Dat er binnen de Ring weinig andere huisvestingsmogelijkheden zijn, zal de techsector moeten accepteren. "Amsterdam-Centrum is dé trekker voor deze bedrijven en de mensen die er werken, maar dat wil niet zeggen dat ze er ook gevestigd moeten zijn. Bedrijven zouden vaker bereid moeten zijn ook verder te kijken."



Van over de grens. Amsterdam trekt veel buitenlandse werk­nemers, maar wie zijn het, wat doen ze en wat zijn de gevolgen voor de stad? Volgende week zaterdag deel 4: geschiedenis van de expat in Amsterdam.



Lees ook:

Deel 1: Techbedrijven in de verdrukking in Amsterdam

Deel 2: Expats in Amsterdam: 'Je zult je hier never, ever thuis voelen'