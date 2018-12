'Amsterdam moet inzetten op kunstmatige intelligentie'

Kunstmatige intelligentie vormt de hoeksteen voor de gezondheidsindustrie die Amsterdam wil aantrekken Wouter Bos

"Bos is zeer geschikt als adviseur," aldus wethouder Kock (Economische Zaken). "Als oud-bestuursvoorzitter van het VUmc kent hij de zorg, maar ook de universitaire wereld. Dat EMA naar Amsterdam is gekomen is voor een groot deel de verdienste van Bos."



UMC

Donderdag opende Sanofi een kantoor in Amsterdam. Het Franse farmabedrijf sloot de vestigingen in Naarden en Gouda en zetelt nu met ongeveer 500 mensen pal naast het Amsterdam UMC, locatie AMC. Als adviseur en ambassadeur van de gemeente sprak Bos bij die opening.



De rol die Bos voor Amsterdam ziet weggelegd, sluit ook aan bij de functie die hij volgend jaar zal bekleden. Bos wordt bestuursvoorzitter van Invest-NL, een staatsbank die verduurzaming nastreeft met publiek-private investeringen.



De staatsdeelneming zal jonge bedrijven ondersteunen die bijvoorbeeld het energieverbruik of de kooldioxide-uitstoot willen terugdringen. "Het gaat om bedrijven die moeite om volledig te worden gefinancierd vanuit commerciële partijen, omdat de winstgevendheid te weinig is gegarandeerd," aldus Bos. Ook in die sector zijn werknemers met verstand van kunstmatige intelligentie van harte welkom.