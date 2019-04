'Amsterdam is nooit echt middeleeuws geweest'

Over zes jaar viert Amsterdam zijn 750ste verjaardag. In aanloop naar de festiviteiten van 2025 wil de Stichting Middeleeuwse Archieven Amsterdam (SMAA) de kennis over het vroege Amsterdam bevorderen, in het bijzonder over het sociale leven in de middeleeuwse stad. Is de bejubelde Gouden Eeuw wel te begrijpen zonder kennis over de tussen 1275 en 1578 gelegde fundamenten?



SMAA wil de oudste archieven van de stad ontsluiten voor wetenschappers en andere Amsterdammers.