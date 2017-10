'Amsterdam huilt om zijn lieve burgemeester'

ADE: diep geraakt

Richard Zijlma, directeur Amsterdam Dance Event, reageert:



"Wij zijn diep geraakt en intens verdrietig door het overlijden van Eberhard van der Laan. Hij heeft zich in de loop der jaren ontpopt tot een ongelooflijke ambassadeur van Amsterdam en voor ons tot een partner van Amsterdam Dance Event in het bijzonder. Wij hebben altijd bij hem aan kunnen kloppen en in moeilijke tijden stond hij voor, naast en achter ADE. Kritisch, maar fair."



"In 2015 hadden we het voorrecht dat hij de officiële opening van het Amsterdam Dance Event wilde verrichten op het Leidseplein. Keurig stond de pers klaar. Van der Laan was weliswaar aanwezig met zijn dienstauto, maar het duurde even voordat hij uitstapte. Wij dachten aan officiële verplichtingen die hij nog moest afhandelen, maar het bleek dat hij nog in de auto bleef zitten om de verrichtingen van Ajax tot op de laatste minuut te kunnen blijven volgen. Toegewijd, voor alles wat Amsterdam tot Amsterdam maakt."



"Met Eberhard van der Laan is niet alleen een Amsterdammer doodgegaan, maar is ook een stuk Amsterdam heen gegaan."