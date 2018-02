'Amsterdam hardst stijgende huizenprijzen van Europa'

Het beursgenoteerde internationale vastgoedbedrijf onderzocht de prijsstijgingen (en -dalingen) van de vierkantemeterprijzen in 34 steden wereldwijd. Daaruit blijkt dat alleen in vijf Chinese steden de huizenprijzen afgelopen jaar harder stegen dan in Amsterdam.



In Europa volgt Dublin na Amsterdam. Daar zijn de prijzen met 12,3 procent gestegen, gevolgd door Parijs, waar huizen 8,3 procent duurder geworden zijn in het afgelopen jaar.



Einde in zicht

Inmiddels kost een vierkante meter in Amsterdam volgens Savills gemiddeld 4.815 dollar. Daarmee ligt de prijs nog aanzienlijk lager dan in Parijs (9.309 dollar per vierkante meter) en Londen (10.914 dollar per vierkante meter).



Het vastgoedbedrijf denkt dat het einde van de enorme stijgingen langzaam maar zeker in zicht komt. 'Europese steden zoals Amsterdam, Madrid, Parijs en Dublin maken zich op voor verdere stijgingen, hoewel ook hier naar verwachting binnen de komende vijf jaar een top bereikt wordt.'



