'Akkoord over opvang uitgeprocedeerden'

Dat melden ingewijden na berichtgeving van NRC.



Er komt een pilot in vijf gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven, Groningen) met zogenoemde Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV). Als na drie jaar blijkt dat de proef tot meer vertrekken en uitzettingen leidt, komen er nog drie locaties bij in andere steden. Het totaal van acht locaties stond al in het regeerakkoord.



Voor de opvang worden tientallen miljoenen euro's uitgetrokken. Vanuit het Rijk gaat het om 48 miljoen euro, de gemeenten dragen ruim 16 miljoen euro bij.



In een debat werd staatssecretaris Mark Harbers (Migratie) donderdag gevraagd of er deze week of volgende week een akkoord zou zijn over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers. "Niet deze week,'' was zijn enigszins cryptische antwoord.