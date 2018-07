'Afval scheiden op station blijkt farce'

De NS tekende in 2015 de doelstelling in de 'Green Deal' met het ministerie van infrastructuur en milieu om in 2020 driekwart van het afval op stations te scheiden, maar komen die belofte niet na. Dat schrijft Trouw vrijdag.



Op meerdere stations, onder meer in Amsterdam, staan wel de verschillende afvalbakken - blauw voor papier, grijs voor restafval -, maar de benodigdheden om het afval te kunnen scheiden, zoals een combinatiecontainer om het gescheiden afval op te halen, ontbreken. Gevolg is dat het gescheiden afval uiteindelijk toch weer bij elkaar komt.



Amsterdam CS

Dat is geen onwil van de NS, schrijft de krant, maar het ophalen van gescheiden afval kost te veel en in de praktijk werkt het niet altijd.



Op Rotterdam CS lukt het met extra inspanning wel, het afval wordt in verschillende rondes gescheiden opgehaald. Voor Amsterdam CS, met dagelijks 250.000 reizigers en een grotere hoeveelheid afval dan in Rotterdam, zou dat geen optie zijn.