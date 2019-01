'AF-KLM houdt zich aan garanties over KLM'

Dat heeft de topman, die afgelopen najaar aantrad, gezegd na afloop van een ontmoeting met een kabinetsdelegatie in Den Haag.



"Alle garanties die gegeven zijn sinds de oprichting van de groep zullen natuurlijk worden gerespecteerd," zei Smith. "KLM is een zeer belangrijk onderdeel van de groep en dat zal zo blijven.'' De topman noemde zijn gesprek met onder anderen minister Wopke Hoekstra (Financiën) "zeer positief''. Meer wilde hij er niet over kwijt.



Centralisatie

Air France-KLM beloofde drie jaar geleden af te zien van verdere centralisatie. Er worden geen banen of vluchten overgeheveld van Nederland naar Frankrijk en KLM blijft het beheer voeren over de eigen kas. De Tweede Kamer vindt het erg belangrijk dat die relatief zelfstandige positie van KLM intact blijft.



Smith wilde niets zeggen over hardnekkige verhalen dat hij zelf zitting zou willen nemen in de raad van commissarissen van KLM. Hij benadrukte dat hij daar zelf niet over gaat. Directie en ondernemingsraad van KLM willen niet dat de hoogste baas van het moederbedrijf zich ook nog als commissaris met de gang van zaken kan gaan bemoeien.



Een woordvoerder van Hoekstra sprak van een "nuttig'' gesprek, waarin Smith zijn visie op het bedrijf uiteen heeft gezet. De minister houdt als minderheidsaandeelhouder van KLM de "vinger aan de pols'' en heeft tijdens de ontmoeting "uiteraard ook het belang van KLM voor Schiphol en Nederland benadrukt".