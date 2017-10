"Af en toe was Eberhard van der Laan net een mens"

Hij wist altijd contact te maken met zijn tegenstander, om die vervolgens keurig te parkeren Job Cohen

"Zoals er nu over hem wordt gepraat, krijg ik steeds meer het gevoel dat ik een heilige heb gekend. Dat bevalt me wel," zei Chris van Dijk, die samen met Eberhard van der Laan advocatenkantoor Kennedy Van der Laan oprichtte. "Maar af en toe was het net een mens. Hij was verschrikkelijk veeleisend."



"Als stagiairs op ons kantoor hun geschreven stukken voorlegden aan Eberhard, zette hij er meer rode strepen doorheen dan er woorden op papier stonden. Als iets niet goed was, kreeg je dat flink te horen."



Burgervader

Van Dijk vertelde hoe hij begin jaren negentig samen met Van der Laan en wat anderen in Café Dantzig besloot een advocatenkantoor te beginnen. Van der Laan bedacht de 'grondwet' die het kantoor altijd zou moeten bewaken: "Goed. Leuk. Commercieel. Niet asociaal." Van Dijk: "Van dat alles was Van der Laan de exponent."



De advocaat vertelde het gisteravond ontspannen in De Balie, waar zo'n 150 Amsterdammers bijeen waren voor 'een ode aan Van der Laan'. Om afscheid te nemen, nog een paar anekdotes te horen en om even dicht bij de man te zijn die uitgroeide tot een burgervader waarmee kennelijk iedereen een band voelde. Een vrouw in het publiek, die Van der Laan slechts een keer ontmoette, barstte in snikken uit.



Oud-burgemeester Job Cohen, die met warmte over zijn opvolger sprak, toonde zich niet verbaasd over de gevoelens die Van der Laan losmaakte bij de Amsterdammers. "Doordat hij écht luisterde naar mensen, zagen zij hem als een burgervader. Die verbinding was belangrijk, juist in deze tijd van polarisatie."