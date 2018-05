'Accepteer minder plek voor lagere inkomens binnen Ring'

Het is waar dat we dan een rijker centrum krijgen Rob Haans

"De vraag is: hoeveel zijn wij als samenleving bereid te verduren om mensen een sociale huurwoning te onthouden," zegt hij. "De wachttijden zijn nu enorm lang, mensen met lagere inkomens komen niet zomaar in een sociale huurwoning. Daarom willen wij meer verkopen en nog meer bijbouwen. Dat we dan een rijker centrum krijgen, is waar. Maar daaromheen kunnen we juist wijken bouwen die méér gedifferentieerd en aantrekkelijk zijn; denk aan de Indische Buurt, Zeeburgereiland en IJburg."



Dikke portemonnee

Laurens Ivens (SP), die ook in het nieuwe college wethouder Wonen zal zijn, ziet niets in de plannen van Haans. "Wij staan voor een gemengde stad, met betaalbare huurhuizen in alle wijken. We willen niet dat Amsterdammers tegen elkaar worden uitgespeeld. In het centrum is juist een tekort aan sociale woningbouw. Als corporaties daar nog meer gaan verkopen, is de binnenstad alleen nog maar bereikbaar voor mensen met een dikke portemonnee."



Op dit moment bestaat meer dan 50 procent van de Amsterdamse huizenmarkt uit sociale huur. Vier jaar geleden was dat nog meer dan 60 procent. Om de afname een halt toe te roepen stelde Ivens een grens aan de verkoop van betaalbare huurhuizen: maximaal 2000 per jaar. Dat moeten er niet meer worden, zoals Haans wil. "Corporaties staan er inmiddels goed genoeg voor om ook zonder verkoop te kunnen investeren," aldus Ivens.



Gek laten maken

Egbert de Vries, directeur van AFWC, de koepel van Amsterdamse corporaties, deelt de wens van Haans naar meer dynamiek op de woningmarkt door de verkoop en bouw van sociale huurwoningen. "Maar we hoeven minder huizen te verkopen dan voorheen om bij te kunnen bouwen, want door de hoge prijzen houden we meer over."



Hij zegt dat de Amsterdamse binnenstad nog veel sociale huurhuizen telt. "We moeten ons niet gek laten maken."



