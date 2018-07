'Aanslag Tadzjikistan door verboden partij'

Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde dat op basis van een bekentenis van een verdachte die is aangehouden.



Volgens het departement stond de groep die de aanslag pleegde onder leiding van een man die in Iran was getraind. De aanslag is eerder opgeëist door Islamitische Staat (IS).



Terroristische organisatie

De verboden partij in kwestie is de Islamitische Wederopstandingspartij van Tadzjikistan. Tot 2015 was de partij de enige legale Islamitische partij. In augustus van dat jaar eiste de regering van Tadzjikistan dat de partij zou stoppen met de "illegale activiteiten''. De partij werd als terroristische organisatie aangemerkt.



De aanslag zondag was in de regio Danghara in het zuidwesten, ongeveer honderd kilometer ten zuiden van de hoofdstad Dushanbe. Een groep fietstoeristen werd aangereden door een auto. Wokke was met zijn vriendin Kim Postma (58), die bij de aanval ook gewond raakte, op fietsvakantie van Thailand naar Iran. Ze zouden op 20 september vanuit Iran terugvliegen naar Nederland.



Premier Mark Rutte reageerde dinsdag via Twitter op het nieuws dat het om een terroristische aanslag gaat. "Mijn gedachte gaan uit naar alle slachtoffers en nabestaanden van deze afschuwelijke aanslag."



