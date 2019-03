9,2 miljoen euro voor bestrijding kansenongelijkheid onderwijs

Scholen die veel doen aan ouderbetrokkenheid, het aanpakken van achterstanden en leerlingen helpen een hoger niveau te gaan doen kunnen rekenen op tot wel 120.000 euro extra subsidie per jaar.



Onderwijswethouder Marjolein Moorman: "De kansenongelijkheid in het onderwijs neemt toe. Ruim 18.000 leerlingen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam lopen het risico op een onderwijsachterstand. Als je kansengelijkheid wilt creëren, moet je ongelijk investeren."



Achterstanden

De €9,2 miljoen wordt verdeeld onder de middelbare scholen waar veel leerlingen naartoe gaan die risico lopen op achterstanden. Het gaat om ruim 18.000 leerlingen met ouders met een lage sociaal economische status, gebaseerd op opleidingsniveau en inkomen.



Uit onderzoek blijkt dat een lage sociaal economische status een belangrijke voorspeller is voor het risico op onderwijsachterstanden. De subsidiebedragen per school liggen tussen de 50.000 en 120.000 euro per schooljaar.



Intensieve begeleiding

Met het extra geld kunnen scholen meer tijd besteden aan intensievere begeleiding van leerlingen, bijvoorbeeld door het aanbieden van extra taalondersteuning, extra les of begeleiding buiten de reguliere schooltijd of het organiseren van ouderbetrokkenheid. Scholen kunnen daarbij zelf kiezen welke aanpak en welke activiteiten het beste bij de leerlingen passen.



Eerder deze week maakte Moorman al bekend scholen met brede brugklassen voor vmbo, havo en vwo te belonen om segregatie tegen te gaan en ook kansengelijkheid te bevorderen. Daarvoor trekt het college 3,5 miljoen euro uit.