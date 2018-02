'3,1 miljoen bezoekers Oudezijds Achterburgwal in 2017'

Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Ondernemersvereniging Oudezijds Achterburgwal (OVOA). In hun onderzoek is het wifi-signaal gemeten van de mobiele telefoons van voorbijgangers op de Oudezijds Achterburgwal. Binnen dit systeem zijn passanten die op een dag meerdere keren voorbijkwamen uitgesloten. Zij werden beschouwd als bewoner of een werknemer binnen het gebied.



Uit deze meting zou blijken dat de drukste dagen in 2017 9 september (14675 unieke bezoekers), 11 november (14547 unieke bezoekers) en 29 april (14373 unieke bezoekers) waren. Het is niet duidelijk wat de precieze reden is dat het specifiek op deze dagen extra druk was.



Het is de eerste keer dat de OVOA op deze manier een meting heeft gedaan. Het is de intentie van de vereniging om dit jaarlijks te herhalen.



Lees ook: Strengere regels voor groepen op de Wallen