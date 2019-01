'250 bedrijven willen door brexit naar Nederland'

Dat zegt een woordvoerder van het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) tegen zowel RTL Nieuws als de NOS. Het gaat om bedrijven in onder meer de gezondheidssector, financiële dienstverlening, mode en logistiek. De woordvoerder wil tegen beide omroepen niet zeggen om welke bedrijven het specifiek gaat.



Het is onduidelijk in welke fase de gesprekken tussen Nederland en de bedrijven zich bevinden. 'Nederland voert in deze wel een concurrentiestrijd met andere landen,' zegt het NFIA tegen RTL Nieuws.



Op papier

Ook is nog allerminst zeker dat alle 250 bedrijven hun activiteiten daadwerkelijk naar Nederland verhuizen. En als dat wel gebeurt, levert dat niet per definitie banen of andere voordelen op. Zo richtte Sony deze week een Nederlandse BV op waar het zijn Britse 'limited' in onder heeft gebracht. Het personeel, verspreid over kantoren in Londen en Berlijn, blijft waar het zit.



Het NFIA is de overheidsinstantie die vanuit het ministerie voor Economische Zaken de bewegingen van bedrijven bijhoudt en bedrijven die interesse in een Nederlandse vestiging hebben helpt. In 2017 werden op die manier 224 bedrijven van over de hele wereld aangetrokken. Hoeveel bedrijven Nederland vorig jaar trok, wordt volgende maand bekendgemaakt.



Amsterdam

Wethouder Udo Kock van Economische Zaken heeft de gemeenteraad vorige week laten weten dat tot nu toe dertig bedrijven die eerder in het Verenigd Koninkrijk gevestigd waren, in verband met brexit naar de regio Amsterdam zijn verhuisd. Hij zei dat nog eens honderd anderen de stap naar Amsterdam overwegen.



