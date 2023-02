Video

Video: bekijk hier de samenvatting van Union Berlin-Ajax

Ajax kan de internationale ambities dit seizoen ook in de Europa League niet meer waarmaken. De Amsterdammers verloren de uitwedstrijd tegen FC Union Berlin met 3-1, na de 0-0 van vorige week in Amsterdam. Daarna sloeg de vlam in de pan op het veld. Bekijk hier de videosamenvatting.