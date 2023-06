Ajax neemt afscheid van John Heitinga als hoofdtrainer

John Heitinga. Beeld Getty Images

De club laat op de website weten dat het ‘op persoonlijk vlak een zware beslissing’ was. Heitinga is op een lastig moment ingestapt om de club te helpen, stelt technisch directeur Sven Mislintat in een persbericht. “We zijn hem daar zeer erkentelijk voor.”

Toch is de club tot het besluit gekomen om niet verder te gaan met Heitinga als trainer van het eerste elftal. Ajax moet voor nu ‘een meer ervaren trainer voor de groep hebben’. Ajax hoopt Heitinga bij de club te houden. In welke vorm is echter nog niet bekend. “Hij heeft de afgelopen maanden veel geleerd en wij willen graag een rol spelen bij zijn verdere ontwikkeling en John aan de club verbonden houden,” aldus Mislintat.

Gezien de tegenvallende resultaten komt het besluit niet als een verrassing, hoewel het relatief lang op zich heeft laten wachten. Al bijna twee maanden geleden vroeg Heitinga om duidelijkheid over zijn toekomst, maar de directie liet hem steeds bungelen. Achter de schermen is technisch directeur Sven Mislintat op zoek naar een opvolger.

Begin april zei de toen net aangetreden directeur nog dat Heitinga op ‘pole position’ lag om ook volgend seizoen op de bank te zitten bij Ajax. “De kans is groot dat Heitinga trainer blijft,” aldus Mislintat toen tegen ESPN. “Hij heeft deze baan niet voor niets gekregen, maar met een reden. Hij heeft een geweldig karakter en is een oud-speler van Ajax.”

Nieuwe teleurstellingen

Op dat moment was Ajax nog niet kansloos in de titelrace, maar in de weken daarna volgden nieuwe teleurstellingen en liep koploper Feyenoord verder uit, onder meer na een kansloze 3-0 nederlaag van Ajax tegen PSV. Ook de bekerfinale tegen de Eindhovenaren ging verloren, na strafschoppen.

In de laatste competitiewedstrijd tegen Twente werd Ajax weggespeeld. Alleen dankzij de winst van PSV op AZ zakten de Amsterdammers niet van de derde naar de vierde plaats en spelen ze in de play-offs van de Europa League van volgend seizoen.

Wisselvallig spel

Net als zijn voorganger, de eind januari ontslagen Alfred Schreuder, wist Heitinga geen enkele topwedstrijd te winnen en was het spel ook tegen mindere tegenstanders wisselvallig. Zijn start was nog redelijk en even leek Ajax te kunnen aanhaken in de titelrace. Ook kreeg hij complimenten voor het inpassen van jeugdspelers in het eerste elftal.

Bovendien kon de 39-jarige Heitinga als ‘kind van de club’ op veel krediet rekenen en werd hij geprezen vanwege zijn bereidheid Schreuder te vervangen, terwijl de tekortkomingen van de selectie waarmee hij moest gaan werken, toen al bloot waren komen te liggen.

‘Goed gedaan’

Ajaxicoon Frank Rijkaard pleitte er vorige week in De Telegraaf nog voor hem ook volgend seizoen hoofdtrainer te laten zijn. “Het ging onder Schreuder helaas niet goed met Ajax. En daarom heeft de club John gevraagd het halverwege het seizoen over te nemen. John is dat risico aangegaan. Met zijn komst zijn de resultaten in eerste instantie verbeterd. Mijns inziens heeft hij het goed gedaan.”

Heitinga kwam in 1990 op 7-jarige leeftijd al bij Ajax en debuteerde in 2001 in de hoofdmacht. De verdediger verkaste in 2008 naar Atlético Madrid en speelde nadien voor Everton, Fulham en Hertha BSC. In 2016 keerde hij bij Ajax terug, waar hij aan de slag ging als jeugdtrainer.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heb je een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: