Waar is de vernieuwing op ADE?

Woensdag begint Amsterdam Dance Event, de grootste danceconferentie ter wereld. Maar waar is de vernieuwing? ‘Het voelt alsof er dit jaar minder buzz is.’

Amelie Lens, Richie Hawtin, Charlotte de Witte, Tale Of Us, Adam Beyer. Slechts een greep uit de voor dancefans grote namen, die elk jaar op de line-ups van feesten staan tijdens Amsterdam Dance Event (ADE).

Deze dj’s zijn deze week, net als voorgaande jaren, het uithangbord voor feesten van grotere organisaties. Soms werken ze zelfs samen: denk aan DGTL met Bonobo of Awakenings met bovengenoemde Amelie Lens. ­Awakenings organiseert deze week tijdens ADE tien feesten op twee locaties − allemaal in samenwerking met een artiest of ­label.

Op het eerste oog zorgen die samenwerkingen en line-ups met grote namen bij de Nederlandse danceliefhebber voor een verzadigd gevoel. Je hebt ze al eens of vaker ­gezien, dus waarom zou je weer gaan? Je zou je zelfs kunnen afvragen: waar is de vernieuwing tijdens ADE, de nog ­altijd grootste danceconferentie van de wereld?

“Die is er natuurlijk wel,” zegt Michiel Tettero, hoofdprogrammeur van Awakenings. “Maar het voelt wel alsof er, dit jaar voor het eerst, minder buzz is rondom ADE. Dat kan zijn doordat mensen denken dat er te weinig vernieuwing is, of dat het evenement misschien te groot is geworden. Eerder was het veel meer op de conferentie en clubshows gericht.”

Deals maken

Want oorspronkelijk − in 1995 vond de eerste editie plaats − begon ADE als showcase-event voor de muziekindustrie, bedoeld om merken, artiesten en labels te promoten. “En deals te maken,” voegt Tettero eraan toe. “Daar is het eigenlijk nog steeds voor. De hele dancescene verzamelt zich deze week in Amsterdam.”

Dat maakt het voor artiesten het uitgelezen moment om zelf, soms met hun label, een stap naar voren te doen, legt Tettero uit. “Vaak zie je dat dj’s vlak voor ADE een album uitbrengen of dat ze een nieuw feestconcept hebben ­bedacht. Dan kun je zeggen tegen een promotor uit Brazilië of Londen, die je niet vaak ziet: kom even langs, dan kunnen we kijken of we zoiets ook in Engeland of Zuid-Amerika gaan doen.”

Feestorganisaties zetten dus een stap opzij om artiesten een podium te geven. Brengt dat geen beperkingen met zich mee? “In zekere zin wel,” zegt Tettero. “Je moet bij de programmering natuurlijk rekening houden met de ­wensen van de andere partij. Maar voor het hosten van een avond kiezen we alleen artiesten die dicht bij ons als ­Awakenings staan, de dj’s met wie we het hele jaar door werken.”

Ook programmeur Naut Donders van Audio Obscura − bekend van de bijzondere feestlocaties − zegt heel bewust te kiezen met wie de organisatie een samenwerking aangaat. Dit jaar doet Audio Obscura dat met dj-duo Adriatique. “Concessies hoef ik daarbij nauwelijks te doen. Adriatique wil, als het goed is, hetzelfde als ik.” ­Lachend: “En anders is het geen goede samenwerking.”

Natuurlijk gaat het ook om de verkoop van kaarten, ­beamen de programmeurs. Headliners, zoals grote dj’s worden genoemd, zorgen ervoor dat er geld in het laatje komt. “Kijk bijvoorbeeld naar een Charlotte de Witte,” zegt Niels Modderkolk van boekingskantoor Meanwhile, dat komende week een aantal VBX-feesten organiseert. “Dan weet je dat je uitverkoopt, alleen al door haar.”

Beeld Alexandra España

Modderkolk ziet daarin een verschuiving. “De macht van de headliners is de afgelopen jaren heel groot geworden. Waar je vroeger grote partybrands had, is zo’n Charlotte de Witte met haar grote achterban minstens zo sterk als bijvoorbeeld een Cocoon. Dat is best bizar als je bedenkt dat dat concept al ruim twintig jaar bestaat. Headliners zijn misschien wel groter geworden dan de brands.”

Grote artiesten als Amelie Lens krijgen meer aanvragen voor optredens dan ze kunnen draaien. “Elke organisatie duikt daar tijdens ADE op,” zegt Donders van Audio ­Obscura. “Dus zij hebben de positie om te kiezen, waardoor de prijs weer omhoog gaat.” Maar, zegt hij, voor ­artiesten onder die bovenlaag geldt dat niet. “Hun agenten moeten juist hun best doen om ze op de juiste feesten te laten staan.”

Van open tot sluit

Ook daarin probeert DGTL de vernieuwing te vinden. “Je wilt een mooi programma neerzetten, maar moet ook kaarten verkopen,” zegt Daan Donk, programmeur van DGTL. “Na de headliners ga je kijken hoe je daaromheen kunt laten zien waar je als organisatie muzikaal voor staat, waar je in gelooft. Dit jaar zie je bij ons de bekende DGTL-­gezichten, maar ook nieuwe interessante namen als ­Helena Hauff.”

Ook wordt geïnvesteerd om bestaande acts opnieuw uit te vinden. “Zo draait Ben Klock back-to-back met Marcel Dettmann (waarbij ze elkaar om het nummer afwisselen, red). Dat is niet per se vernieuwend, want zo zijn ze hun carrière ooit begonnen, maar het is lang geleden dat ze ­samen hebben gedraaid. Dat maakt het toch heel spe­ciaal.”

Ook Audio Obscura bekijkt wat een artiest normaal doet en laat ze tijdens hun evenementen iets anders doen. “Je weet heus wel wie nu hot is en wie een relevante act is,” zegt programmeur Donders. “Dan ga je nadenken: hoe kun je die dj’s uitdagen? Dat doen we bijvoorbeeld met ­Tale Of Us in The Loft in de A’DAM Toren. Daar wil ik dat artiesten van open tot sluit draaien, zodat zelfs de grootste acts in een lege zaal beginnen − dat is onwennig voor ze − en vanaf de start een verhaal moeten vertellen.”

Bijzondere locatie

In voorgaande jaren kwam Audio Obscura steeds met een nieuwe, bijzondere locatie. Zo werd er onder andere gefeest in het Scheepvaartmuseum, onder Centraal Sta­tion en begon de organisatie ooit met de fietspassage onder het Rijksmuseum. Dit jaar is daar voor het eerst geen ­nieuwe locatie aan toegevoegd.

Donders: “Met sommige locaties zijn we al vier jaar bezig. Dan kan het kwartje ineens vallen en hebben we er een nieuwe locatie bij. Met die plekken zijn we constant bezig. De hele tijd: vernieuwing, vernieuwing, vernieuwing.”

Awakenings heeft er dit jaar, naast de Gashouder, voor het eerst een tweede locatie bij: Warehouse Elementenstraat. “Die locatie heeft twee zalen, is wat kleiner en compacter, waardoor we dieper en uitdagender kunnen programmeren dan in de Gashouder,” zegt hoofd­programmeur Tettero. “Daar is het lastiger om opkomend talent een podium te geven. Je hebt een grote zaal met een megaproductie, dat moet dus goed zijn voor ­iedereen in het publiek, en daarvoor heb je enige ervaring nodig.”

Op de Elementenstraat wordt bijvoorbeeld de donderdagavond gehost door technolegende Carl Cox. “Daar staan allemaal opkomende liveartiesten die bij zijn nieuwe label zitten. En op zaterdagochtend draaien daar in de grote zaal toffe artiesten als Ben UFO en Joy Orbison, en in de tweede zaal meer een electrosound met Legowelt en The Hacker: artiesten die niet snel op Awakenings in de Gashouder zouden staan.”

Verwend geraakt

Of ADE dan echt minder verrassend is geworden? “Ik zou eerder zeggen dat het gewoon heel goed is geworden,” zegt Modderkolk van Meanwhile. “Ongeveer iedere actuele dj-naam ter wereld staat op ADE, en al onze belangrijke contacten zijn in de stad. Van stadionevents tot kleine barretjes: alles wordt gebruikt. Het niveau ten opzichte van bijvoorbeeld Sonar, een ander showcase-evenement, ligt heel hoog. Iedereen uit de dance-industrie wil deze week in ­Amsterdam zijn.”

De vernieuwing is er wel, zegt Modderkolk. “Er staan ­bijvoorbeeld veel meer afterparty’s en dagevenementen op het programma dan voorgaande jaren. Ook gebeuren er in Noord spannende, vernieuwende dingen. Kijk naar het Veronicaschip, Garage Noord of Sexyland. Onder de grotere feesten vind ik Into The Woods een uitzondering: zij ­focussen al jarenlang op ­beleving en boeken artiesten die geen hype zijn, maar wel kwaliteit leveren.”

“Eerst had je alleen Mary Go Wild en Rush Hour als ­instorelocaties waar kleine feestjes werden georganiseerd. Nu doen veel meer platenzaken dat, zoals Zwart Goud en Killa Cutz. En Radio Radio in het Westerpark is er vorig jaar als minilocatie bijgekomen − die zijn qua ­programmering echt gegroeid.”

Waar komt dat verzadigde gevoel van de danceliefhebber dan vandaan? “Misschien is de rek er een beetje uit,” zegt Modderkolk. “Nóg meer evenementen zou de organisaties in elk geval geen goed doen. Maar volgens mij zijn we in Nederland, en zeker in Amsterdam, een beetje ­verwend geraakt. Als danceliefhebber is alles wat je hartje begeert tijdens ADE aanwezig. Zie maar eens je tijd goed te verdelen.”

Volg alles over ADE in ons blog.