Vijf dagen feesten tijdens ADE voor precies nul euro

Drie keer Volkshotel

Op de bovenste verdieping van Volkshotel (Canvas) moet je misschien betalen, maar in creatieve kelderclub Doka kun je gratis terecht. Je kan daar niet alleen dansen tot de morgenstond, maar ook de interactie aangaan met een lichtinstallatie. De Duitse Psycho-Jones bestiert al twintig jaar draaitafels in Europa en zorgt op de zaterdagnacht voor feest in Doka. Ambieer je zelf zo'n decennialange nachtcarrière en heb je daarvoor obscure platen nodig? Op zaterdagmiddag is er in het Volkshotel een vinylmarkt voor beginners en ervaren platengravers.

Vrijdag 19 en zaterdag 20 oktober

Volkshotel



Gratis afsluitertje

Amsterdams nieuwste club Jack (naast station Bullewijk) doet meteen hard mee met ADE en geeft feestjes zonder eindtijd - je mag er immers 24 uur lang doorrausen. Op de zondag geeft Jack terug en organiseert een gratis feestje voor alle medewerkers, dj's en vrienden van ADE.

Zondag 21 oktober (17.00-05.00)

Jack



Rustig inkomen in Oost

Voordat je met een ingetrapt gaspedaal de zondagavond indendert kun je in de Oosterbar even rustig inkomen, met een drankje, een hapje en uiteraard muziek. 'A place where we can come together and share our hangover'.

Wil je meteen door? Dan start om 21.00 de SoHaSo ADE Showcase in de Oosterbar (niet gratis).

Zondag 21 oktober (16.00-21.00)

Oosterbar