Underworld speelt op ADE-feest in fietspassage Rijksmuseum

Er werd al weken gespeculeerd over wie de opvolger zou worden van Maceo Plex, die vorig jaar tijdens de eerste editie van het gratis feest in de fietspassage draaide. Duidelijk was dat het een act uit de jaren negentig zou zijn, en dat blijkt ook.



Underworld - dat bestaat uit Karl Hyde en Rick Smith - werd al in 1986 opgericht, maar brak in 1996 definitief door nadat hun hit Born Slippy (Nuxx) werd gebruikt als soundtrack van de film Trainspotting. Het nummer werd een van de grootste danceklassiekers aller tijden.



Vorig jaar bracht de band voor het eerst in zes jaar weer een nieuw album uit: Barbara Barbara, We Face a Shining Future. Het leverde een Grammy-nominatie op en de band speelde als hoofdact op Coachella en Glastonbury.



Intieme club

Voor het feest wordt de fietspassage van het Rijksmuseum omgetoverd tot een intieme club. Kaarten zijn niet te koop; muziekliefhebbers kunnen zich tot 18 oktober in groepen van maximaal 4 personen aanmelden op underworld.audio-obscura.com. Daarna volgt een loting.



Underworld geeft naast het feest in de fietspassage ook nog een lezing tijdens het Amsterdam Dance Event. Karl Hyde en Rick Smith praten op woensdag 18 oktober over het belang van samenwerking en coproductie in de ontwikkeling van grote en kleine projecten in de 21ste eeuw. Dat evenement is alleen toegankelijk voor ADE-conferentiekaarthouders. De locatie wordt nog bekendgemaakt.



Lees ook: Karl Hyde (Underworld): 'Dance is heel lichamelijke muziek'