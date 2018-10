Opnieuw problemen met pepperspray bij ADE

'Buitengewoon vervelend,' noemt de woordvoerder van ADE de incidenten. De organisatie kreeg van drie locaties meldingen van het gebruik van pepperspray. Bezoekers hadden er last van in het Westelijk Havengebied (Dockyard), De Johan Cruijff Arena (AMF) en in de Kromhouthal (Elrow).



Door de spray zijn 28 mensen ter plekke behandeld door de ehbo. Verder zijn er geen hulpdiensten ingezet. De woordvoerder van de politie zegt er een aanhouding is verricht.



Vrijdagnacht was er ook al gespoten met pepperspray. De organisatoren van de verschillende feestjes op de laatste dag van het ADE worden op het hart gedrukt extra nauwkeurig te fouilleren.



De pepperspray wordt vaak gebruikt door zakkenrollers. Mensen zien door de pepperspray tijdelijk niets en zijn makkelijke prooien.



