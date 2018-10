Hardwell in tranen bij afscheid van zijn publiek

Monumentje voor Avicii

Ook uit zijn plaatkeuze viel geen gecodeerde afscheidsboodschap af te leiden. Alleen zijn eigen song Young Again met de mijmering over vergleden jeugdjaren kan in retrospectief wellicht als autobiografisch gelden. Wel bouwde hij een klein monumentje in voor zijn begin dit jaar overleden collega Avicii.



Na het door souldiva Shirma Rouse gezongen refrein van diens hit Levels vroeg hij de zaal de handen in de lucht te steken voor Avicii. Die bezweek in april aan een combinatie van depressie en uitputting, in de hand gewerkt door een afmattend tourneeschema van jarenlang cirkelen rond de globe.



Hardwell was in 2012 al eens enkele maanden thuis met burn out-klachten. Hij kondigde vorige maand aan tijd te willen scheppen om 'weer Robbert te zijn'. Hij schreef: 'Door 24 uur per dag Hardwell te zijn, blijft er te weinig energie, liefde, creativiteit en aandacht over voor mijn leven als een normaal persoon.'



Een besluit dat getuigt van zelfkennis en moed. Het maakte de warme reactie van de zaal alleen maar betekenisvoller. Hardwell had al twee uur staan glunderen achter zijn draaitafel, maar raakte uiteindelijk toch nog uit zijn evenwicht door het begrip dat hij voelde van het publiek.



Dat bestond op deze All Ages-avond uit vrijwel alle denkbare generaties. EDM is geen stroming exclusief voor de jeugd, zo bewees de kolonie uitgelaten veertigers en vijftigers op de tribunes.