'ADE onder curatele van financier Buma Stemra'

Dat blijkt uit een onderzoek van het Financieele Dagblad naar bredere problemen binnen auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra. Aanleiding hiervoor waren directe liquiditeitsproblemen bij Buma Cultuur nadat het in 2016 verlies had geleden op de organisatie van ADE.



Ondanks het recordaantal bezoekers op het festival werd in 2016 door de organisatie van ADE een verlies geleden van €450.000 en moest een noodzakelijke investering worden gedaan van nog eens €500.000. Dat terwijl Buma Cultuur eerder had gemeld dat in 2016 sprake was van 'een kleine winst'.



Realistische begroting

Om Buma Cultuur uit de brand te helpen heeft moederbedrijf Buma/Stemra besloten bijdragen aan Buma Cultuur naar voren te schuiven. Dat gebeurde op voorwaarde dat Buma Cultuur bezuinigingen doorvoert en de uitgaven laat controleren door Buma. Een andere eis is dat de organisatie met een realistische begroting moet komen voor de toekomstige edities van ADE.



De komende editie van het Amsterdamse Dance Event - van 18 tot en met 22 oktober - is door de liquiditeitsproblemen niet in het geding stelt directievoorzitter van Buma/Stemra, Wim van Limpt. Ook voor de toekomst voorziet hij geen problemen, zolang aanbevelingen over verdere professionalisering worden opgevolgd.



