Dat klassiek en dance prima samengaan wordt duidelijk op ADE: ‘We willen overal vlammetje aanzetten’

In 2018 stonden dj Hardwell en het Metropole Orkest samen in de Ziggo Dome als onderdeel van het Amsterdam Dance Event. Beeld EPA

Het Arts & Culture programma ontstond toen Jan-Willem van de Ven en Meindert Kennis in 2019 aan het hoofd van ADE kwamen te staan. Ze zagen dat er vanuit meerdere hoeken behoefte was naar een dergelijke aanvulling op het evenement, vertelt Van de Ven.

“Het Arts & Culture programma gaat eigenlijk over de periferie van de nachtcultuur. Niet zozeer het feesten zelf, of linksvoor bij een dj staan, maar de cultuur eromheen. Dat kan van alles zijn”. Zo staan er niet alleen concerten op het programma, maar bijvoorbeeld ook een interactieve kunstinstallatie in de Westerkerk en een gesprek over nightlife-etiquette op het CJP-hoofdkantoor.

Het balletje begon te rollen toen Van de Ven nog programmamanager was bij ADE en daar in gesprek ging met het Metropole Orkest. Zij wilden graag een samenwerking met een elektronische artiest. Van de Ven: “De rol van ADE is eigenlijk overal vlammetjes aanzetten en zorgen dat die vlammetjes gaan branden zodat er iets tofs ontstaat.”

Iconisch moment

Dit is uitgemond in een jaarlijks ADE-evenement waarbij het Metropole Orkest samen met een (elektronische) artiest in de Melkweg staat; zo was er in 2017 een samenwerking met Jameszoo, en in 2018 met dj Hardwell. Dit jaar is dat Suzanne Ciani, omschreven door Van de Ven als een van de eerste vrouwelijke synthesizer-pioneers. “Een living legend. Dat zij nu optreedt met het orkest is echt fantastisch.”

Er is op ADE nog meer crossover tussen dance en klassiek, bijvoorbeeld door elektronische artiesten in klassieke zalen te plaatsen. Dit levert bijzondere momenten op, zegt Van de Ven: “In 2013 voerde het Nederlands Kamerorkest bijvoorbeeld muziek van dj Henrik Schwarz uit in Het Concertgebouw. Zaten we daar in de grote zaal gevuld met jonge kids te luisteren, waar geen beat aan te pas kwam. Dat is natuurlijk enorm vet. Diezelfde avond gaf Nicolás Jaar met ondersteuning van visueel artiesten Children of the Light een elektronisch concert, wat toch ook heel goed in die Concertgebouwzaal paste. Dat was voor mij een van de meest iconische momenten van ADE.”

Win-win-win

Van de Ven omschrijft het als een win-win-win situatie: ADE kan zich binnen deze nieuwe kaders positioneren als meer dan alleen dancemuziek, zalen krijgen publiek binnen dat daar normaliter misschien niet zo snel komt, en ook artiesten kunnen een andere kant van zichzelf laten zien.

Ook dit jaar biedt ADE een programmering met diverse crossover-acts: zo staat componist, toetsenist en producer Nils Frahm in het Concertgebouw, presenteert muziekplatform 24classics een samenwerking tussen altviooltrio 3VIOLAS en kunstenaar Vincent Rang in de Zuiderkerk, en vult Dutch Composers NOW een avond met experimentele klassieke muziek in cultureel centrum Splendor.

Leidt deze gefuseerde programmering er ook toe leidt dat ADE-bezoekers meer naar klassieke muziek gaan luisteren? Dat is niet eens het doel, vindt Van de Ven; belangrijker is dat er bruggen worden gebouwd tussen de twee stijlen en groepen bezoekers. “We brengen een grote groep mensen in contact met klassieke muziek, die daar anders niet mee in aanraking waren gekomen. Dat is iets heel waardevols. Als je echt puur klassieke muziek wilt horen, dan is ADE niet je plek en dat hoeft ook niet. Het gaat om die brug slaan. Dan ben ik echt tevreden.”

Amsterdam Dance Event: t/m 23/10 op diverse locaties. amsterdam-dance-event.nl