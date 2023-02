Professor Ihsan Bal over aardbevingsbestendig bouwen: ‘Turkije heeft alles in huis om veilige woningen te bouwen’

Veel appartementencomplexen, zoals deze flat in de Turkse stad Kahramanmaras, stortten in door de zware aardbevingen van begin deze week. Beeld AFP

Waarom zijn juist deze aardbevingen zo dodelijk?

Dat heeft met verschillende factoren te maken. Allereerst het tijdstip van de zwaarste beving, in de nacht van zondag op maandag (4.17 uur plaatselijke tijd). Heel veel mensen waren thuis en lagen te slapen. Ze werden compleet verrast en kwamen onder het puin van hun huizen terecht. Een ander probleem is het winterweer. Niet alleen zijn veel gebouwen en wegen beschadigd, door sneeuw en vorst waren en zijn de rampgebieden moeilijker bereikbaar voor de reddingswerkers. In Syrië speelt ook nog de burgeroorlog een rol, waardoor sommige regio’s pas laat of helemaal niet kunnen worden bereikt. En elk uur langer onder het puin kost mensenlevens. Zeker bij temperaturen onder het vriespunt.

Waarom zijn zoveel gebouwen ingestort?

Professor Ihsan Bal is als hoofd van de onderzoeksgroep aardbevingsbestendig bouwen verbonden aan de Hanzehogeschool in Groningen. Daarvoor werkte hij als hoogleraar bouwkunde in Turkije. Bal stelt dat vooral de oudere huizen in het Turkse rampgebied zijn ingestort. “Dan heb ik het vooral over woningen die voor 1999 zijn gebouwd. Na de grote aardbeving van 1999, waarbij eveneens duizenden slachtoffers vielen, is de Turkse wet aangepast. Het betekende dat bouwvoorschriften strenger werden en bijvoorbeeld kritieke infrastructuur zoals ziekenhuizen en datacentra aardbevingsproof moesten zijn. Veel ziekenhuizen zijn na de bevingen fier overeind blijven staan, dus het kan wel.”

Bal heeft ook gezien dat er panden van nog geen jaar oud als een plumpudding in elkaar zakten. “Dat betekent dat de bouwvoorschriften zijn overschreden. Want de regels zijn duidelijk vastgelegd. Als die niet zijn nageleefd, krijg je problemen in een gebied waar miljoenen mensen in een gebied leven waar grote risico's op bevingen zijn door de breuklijnen.”

Hoe doe je dat, aardbevingsbestendig bouwen in deze regio?

Bal: “De techniek is er om gebouwen aardbevingsbestendig te bouwen. Turkije heeft in feite alles in huis om veilig te kunnen bouwen. En die techniek wordt ook al toegepast, zoals bij de ziekenhuizen. De techniek heet ‘base isolation’, de fundering van een gebouw kan schokken opvangen. Het pand schudt een beetje heen en weer zonder te scheuren. In Japan wordt deze methode ook veel gebruikt, niet alleen bij gebouwen die tot de vitale infrastructuur behoren, maar ook bij doodnormale woningen.”

Dat is een kostbare operatie. Volgens Bal is het ook niet nodig om deze techniek bij elk nieuw gebouw te gebruiken. “Woonhuizen mogen best schade oplopen, als ze maar niet instorten. Het raamwerk moet blijven staan, zodat inwoners de kans hebben te kunnen ontsnappen. Als je voldoende beton en staal gebruikt – van goede kwaliteit – is er weinig aan de hand. Deze manier van bouwen is echt niet veel duurder dan het systeem van voor 1999.”

Om ervoor te zorgen dat de huidige bouwvoorschriften worden nageleefd, is het volgens de professor noodzakelijk dat de controle op het bouwproces beter wordt opgepakt. Ook de corruptie zal volgens hem moeten worden aangepakt om een nieuwe catastrofe te voorkomen.

Dat is niet in een jaar opgelost.

“Nee, zeker niet. De wederopbouw gaat decennia duren. We weten allemaal dat er nieuwe aardbevingen zullen komen. Dan is het belangrijk dat het bewustzijn voor de risico’s tussen de oren blijft zitten. Dat geldt zeker voor de mensen die bij een bouwproces zijn betrokken, zoals ambtenaren, architecten, projectontwikkelaars of bouwers. Het gaat zeker veel geld en energie kosten, maar een ramp met een omvang zoals deze had voorkomen kunnen worden.”

“Dat was ook de les van 24 jaar geleden. Turkije was toen helemaal niet voorbereid op de ramp toen, die aan 18.000 mensen het leven kostte. Nalatigheid van de overheid en corruptie eisten hun tol. Deels is dat opnieuw gebeurd, zeker in snel verstedelijkte gebieden. Laat dat een les zijn voor de toekomst. Er is in dit gebied voldoende kennis aanwezig om veilig te bouwen.”