In getroffen Turkse havenstad Iskenderun: paniek maakt plaats voor verslagenheid

Een getroffen gebouw in Iskenderun, Turkije. Beeld ERDEM SAHIN/EPA/ANP

Het huis van Ali en zijn gezin ging zo hard heen en weer dat het hele gezin in één klap wakker was. Met zijn vrouw en kinderen stond hij binnen no-time buiten toe te kijken hoe de straat veranderde in wat inmiddels lijkt op een oorlogsgebied. Elke flat heeft dikke scheuren in de gevels. Veilig is het nergens meer. Nu kampeert het gezin op een veldje net buiten de stad. Een open veld, zonder risico van instortende gebouwen. Want naschokken zijn er nog altijd, hoewel ze in sterkte afnemen.

“De stad is weg,” zegt Ali. “Ik gok dat 90 procent van de panden die nog overeind staan onveilig is. We kunnen nu nergens naartoe. We blijven in de tent.” Af en toe brengen hulpverleners eten en dekens. Maar zij hebben het vooral druk met acute hulp verlenen.

Niet overleefd

Ali en zijn vrouw weten inmiddels van vier familieleden dat ze de aardbeving niet hebben overleefd. “We hebben nog niet kunnen rouwen, we zijn nu bezig met overleven. Er liggen nog veel bekenden op de intensive care.”

Op het kruispunt bij de entree naar de stad staan hoge flatgebouwen die zodanig beschadigd zijn dat ze bij een volgende naschok volledig kunnen instorten. Er is niemand die er hekken omheen zet. Iedereen die de stad binnengaat, kiest ervoor het gevaar te negeren. Want er zijn belangrijkere dingen. Er liggen nog altijd mensen onder het puin. Geliefden, ooms, tantes, nichtjes, vrienden...

In tranen

Op sommige plekken zijn teams van de Turkse rampendienst Afad bezig met het zoeken naar overlevenden. Maar genoeg teams lijken er niet te zijn. In een zijstraat van de hoofdweg ligt een berg beton. Matrassen, huisraad en een stukje van een stenen trap verraden dat het een woonflat was. Vijf verdiepingen hoog, tien appartementen, vertelt een man in tranen.

Boven op de betonberg staat een tiental mannen met hamers en ander huis-tuin-en-keukengereedschap. Geen professionele reddingswerkers dus, maar familieleden van mensen die in de flats woonden. Ze hameren stukken gruis weg om zo diep mogelijk te kunnen komen. Maar tekens van leven hebben ze al lang niet meer gehoord of gezien. Maar ze blijven zwijgend doorwerken.

Waterpeil

Iskenderun, een stad aan zee in de provincie Hatay, is een van de zwaarst getroffen steden in het rampgebied. Hulp kwam er een stuk later op gang dan elders, met name omdat de toegangsweg er naartoe ernstig beschadigd was. Inmiddels zijn er Turkse en ook buitenlandse reddingsteams. En Iskenderun heeft nog meer zorgen. Want het ligt aan zee, en door de beving is het waterpeil zo gestegen dat er langzaam water de stad inloopt. In wijken dicht bij de kust staat inmiddels een laag water waar nog net doorheen te rijden is. Maar er lijkt geen stoppen aan.

In het havengebied brak maandagochtend meteen een grote brand uit bij zeecontainers. Een dikke zwarte rookwolk hangt boven de stad. Het lukt de brandweer niet het vuur onder controle te krijgen. Toen het even uit leek te zijn, dinsdagavond, laaide het een paar uur later weer op. Het is niet bekend wat er in de containers zit.

In shock

Ali en zijn gezin zijn nog in shock. Ze hebben drie kinderen. Nisa (14) kan nog niet geloven wat er die nacht allemaal gebeurde. “Toen we buiten kwamen was iedereen aan het schreeuwen. We hoorden gegil vanuit huizen die waren ingestort. Ik was zo bang.” Nisa’s jongste zusje (3) is de enige die niet beseft waar het gezin aan is ontsnapt. Ze rent rond voor de tent en zingt vrolijk liedjes. Maar ’s nachts is het zwaar, dan heeft ze koude voetjes, zegt haar vader Ali. “Voor de kinderen is de kou het ergst. We hebben een vuurtje gemaakt, om ons aan op te warmen. Verder hebben we niks meer.”

Ze hopen dat ze snel naar Istanboel kunnen worden gebracht, daar hebben ze familie. Maar ze hebben geen idee hoe ze er moeten komen. En er is niemand aan wie ze het kunnen vragen.