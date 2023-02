Hulp na aardbevingen Syrië en Turkije is race tegen de klok

Overlevenden van de aardbeving van maandag zoeken beschutting in een tent in de Turkse provincie Hatay. Beeld ANP / AFP

Volgens de VN-kinderorganisatie Unicef zijn onder de slachtoffers veel kinderen die maandagnacht lagen te slapen op het moment van de zwaarste beving. Tienduizenden mensen voelden dinsdag in de openlucht nieuwe naschokken. Velen zitten, vanwege instortingsgevaar, onbeschermd in de ijzige kou.

Ondertussen is een race tegen de klok gaande om in het rampgebied meer overlevenden te vinden en de duizenden gewonden te helpen. Zeventig landen hebben hulp aangeboden bij de zoek- en reddingsacties. In Turkije, maar ook in buurland Syrië, wordt in het puin van ingestorte gebouwen volop gezocht naar slachtoffers. De Turkse overheid wil getroffenen tijdelijk opvangen in hotels in de populaire badplaats Antalya.

Diverse internationale zoekteams – waaronder ook Nederlandse teams met honden – zijn begonnen met zoeken. Het totaal aantal slachtoffers zal waarschijnlijk verder stijgen, aangezien het vriesweer en meerdere naschokken de reddingspogingen belemmeren. Ook wordt de komende dagen pas duidelijk hoe groot de schade is in afgelegen dorpen waarmee soms nog geen contact mogelijk was.

Pasgeboren baby gered

Een klein wonder voltrok zich in de Syrische stad Afrin, in de provincie Aleppo waar een vrouw is bevallen van een dochtertje terwijl ze begraven lag onder de ruïnes van een flatgebouw van vijf verdiepingen. Reddingswerkers ontdekten het huilende kind en brachten het naar een kinderziekenhuis. De moeder heeft het niet overleefd.

De hulp voor slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië komt ook in Nederland op stoom. Via het gironummer van het Rode Kruis was gisteren al ruim twee miljoen euro opgehaald. De samenwerkende hulporganisaties slaan de handen nu ineen en roepen heel Nederland op om samen in actie te komen voor de slachtoffers van deze humanitaire ramp. Actievoorzitter Michiel Servaes van Giro555 stelt dat directe noodhulp nodig is, zoals medische zorg, dekens, voedsel en schoon drinkwater.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft een noodtoestand van drie maanden afgekondigd voor de tien provincies die zijn getroffen. Met de noodtoestand wil Erdogan ervoor zorgen dat de zoek- en reddingsoperaties in het land snel kunnen worden uitgevoerd, evenals het werk dat daarop volgt.