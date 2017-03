Zomerfestival op overbodig stuk snelweg A9

Dansen op de vluchtstrook, rolschaatsen over de invoeglijnen en hamburgers eten op de vangrail: het kan allemaal tijdens zomerfestival NOWAY A9 in Badhoevedorp, waar het dorp met veel plezier afscheid neemt van de snelweg die nu nog dwars door twee buurten heen loopt. Maar voor je in de auto stapt: het festival is vooral voor mensen uit Badhoevedorp.



Klein

Organisator van het festival, Richard van Nijkerk, legt uit: "Het stuk snelweg is al meer dan veertig jaar een doorn in het oog van Badhoevedorpers. Nu het tracé verdwijnt willen we een feestje geven voor de gemeenschap. Natuurlijk mag iedereen komen, maar we hebben maar plek voor drieduizend mensen, dus we houden het klein."

Op het festival staan in elk geval foodtrucks, bandjes en een springkussen.



De A9 tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt Badhoevedorp loopt vanaf dit jaar niet meer dwars door Badhoevedorp, maar komt ten zuiden om het dorp heen te liggen. Waar nu het oude tracé is komt een groenstrook die de twee delen van Badhoevedorp moet herenigen.



NOWAY A9 Festival

Zaterdag 3 juni

Badhoevedorp