Zo verras je je vader op vaderdag

Activiteiten

Zie je je vader niet over een marktje slenteren? Dan kun je ook een fietstocht met 'm gaan maken. In het kader van de Dag van de Architectuur organiseert de OBA een fietstocht door het Amstelkwartier.



Of je kunt met 'm gaan griezelen in het 21e-eeuwse spookhuis Phobiarama, van de Nederlandse theatermaker en beeldend kunstenaar Dries Verhoeven. Dit is een onderdeel van het Holland Festival.



Bij Pllek wordt de eerste Art Battle van Amsterdam georganiseerd. 16 kunstenaars maken live schilderijen in 3 rondes van 20 minuten. Het publiek stemt wie door mag naar de volgende ronde. Kun je gelijk checken of je dezelfde smaak hebt als je ouwe.



Baut Paradijs organiseert een hele middag rond het vader-zijn met verhalen van Hugo Borst, Ronald Giphart, Özcan Akyol en Stella Bergsma.