Ze moeten de A10 naar Bet van Beeren vernoemen

"Ik ga haar citeren. Misschien ga ik ook zingen, maar dat kan ik niet echt."



Het wordt een soort zingzeggen.



"This is my life. And I don't give a damn for lost emotions. I've such a lot of love I've got to give."



Dit is het moment dat de rest van de Bet van Beerenbrug invalt en meezingt: "Let me live. Let me li-hive."



Robert Anthony, de andere broeder, vindt de keuze van een brug toepasselijk. "Want dat is precies wat ze was: een brug. Tussen homo en hetero, tussen politie en criminelen, tussen high- en lowbrow." Dit alles om onduidelijke redenen in het Engels.



Daarna is het feest in 't Mandje, zoals feest in een café als dit hoort te zijn: met ossenworst, bitterballen en haring. Altijd als ik hier kom, denk ik, verdikkie, waarom kom ik hier niet vaker, maar ja, daar zijn een hoop kroegen van.