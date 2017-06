Zaak op Stenen Hoofd strikt bijzondere nachtwaker

Ik ben jaloers hoor, want dit is het mooiste stukje van Amsterdam Tamara Jongsma, uitbater Brandendzand Fotografe Sevilay Maria van Dorst legde Paul dit weekend bij een evenement op het Stenen Hoofd met een bijzondere camera vast © Sevilay Maria van Dorst

"De brandweer had mij niet ingelicht. Het zag er heel treurig uit." Behalve de ravage trof ze ook een logé op haar veranda aan. "Ik heb hem wakker gemaakt en gevraagd of hij iets had gezien maar hij had de boel ook in die staat aangetroffen. We raakten aan de praat en hij hielp me met opruimen en het opbouwen van het terras."



Nachtwaker

De man bleek Paul Catalin uit Roemenië en is na die eerste ontmoeting eigenlijk niet meer weggegaan. "Ik was behoorlijk geschrokken van de brandstichting. Het is toch een verlaten hoekje van de stad. Ik heb Paul gevraagd of hij, in ruil voor een slaapplek, 's nachts een oogje in het zeil wil houden." Daar had Catalin wel oor naar. Jongsma: "Zo kwam ik aan mijn eigenste nachtwaker!"



"Elke avond als ik naar huis ga, rolt hij zijn slaapmat uit. Ik ben jaloers hoor, want dit is het mooiste stukje van Amsterdam." Paul is inmiddels een bekende voor de gasten van Jongsma. "Hij krijgt van iedereen klusjes aangeboden.



Paul pakt van alles aan, gaat heel gedisciplineerd te werk." Jongsma hielp hem aan een baantje als afwashulp in een restaurant. "Het begint nu allemaal een beetje te rollen. Ik hoop dat als ik in oktober sluit Paul zelfstandig is en een eigen huisje kan huren."