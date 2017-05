What Design Can Do in het teken van klimaatverandering

Precies een jaar geleden bedacht Richard van der Laken, oprichter en creatief directeur van What Design Can Do, een ontwerpwedstrijd om het vluchtelingenprobleem op te lossen. Uit maar liefst 631 inzendingen uit zeventig landen kregen de vijf beste vorig jaar elk tienduizend euro en een begeleidingstraject.



Dit jaar is er weer een tweedaagse designconferentie én een ontwerpwedstrijd, met als thema klimaatverandering. "Het is een ontzettend actueel thema, waar veel bedrijven nu ook op inspelen. We hopen op positieve ideeën."



Aanpassing

Het thema is dit jaar opgedeeld in drie onderwerpen: awareness - bewustwording van het klimaatprobleem, mitigation - het tegengaan van klimaatverandering en adaptation - het aanpassen aan het veranderende klimaat.



"We richten ons met de challenge op dat laatste vraagstuk. Een zoektocht naar ontwerpen die over aanpassing gaan. Bijvoorbeeld wanneer de zeespiegel stijgt: wat moeten we dan doen om ons land te beschermen?"



Challenge-leider Dagan Cohen geeft dinsdag het startsein voor de ontwerpwedstrijd. Deelnemers kunnen tot 21 augustus hun ideeën en concepten inzenden in drie categorieën: student, professional en start-up. De winnaars worden op 23 oktober tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven bekendgemaakt.



Intensief programma

Om hun ideeën uit te voeren is negenhonderdduizend euro beschikbaar gesteld. Daarnaast nemen zij deel aan een intensief programma inclusief begeleiding, kantoorruimte en toegang tot een netwerk van investeerders.