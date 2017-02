Wereldkampioen freerunnen naar De Meervaart

Naast de freerunner komen ook skaters, breakdancers, freestyle basketballers, bmx'ers en skateboarders voorbij - sporters die normaal gesproken in de buitenlucht actief zijn, maar nu hun kunstjes vertonen op het toneel.



De voorstelling staat onder leiding van Marco Gerris, die in het verleden onder andere jurylid was bij het televisieprogramma So You Think you Can Dance. Volgens Gerris zijn de avontuurlijke sporten die aan bod komen een vorm van dans.



Elements of Freestyle gaat op 10 maart in première in theater De Meervaart. In totaal wordt de show daar vier keer vertoond, daarna toert de voorstelling door de rest van Nederland.



Van der Linden werd vorig jaar in Griekenland uitgeroepen tot wereldkampioen freerunnen, een sport waarbij je je zo snel mogelijk moet verplaatsen over objecten in de openbare ruimte. Zo ziet dat eruit: