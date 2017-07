Weekendtips: van waterfietsrace tot kleurrijk Kwaku

Rembrandt is jarig

Zaterdag 15 juli is de 411de verjaardag van Rembrandt en dat wordt gevierd met een jaarlijks straatfeest. Bewoners en winkeliers van de Jodenbreestraat en Sint Antoniesbreestraat organiseren samen een artistiek en culinair festival. Er is een marktje met ambachtelijke producten, eten en drinken, streetartkunstenaars gaan live aan de slag en er is een schilderworkshop in samenwerking met Royal Talents. Ook voor kinderen is er genoeg te doen: ze kunnen een etsworkshop volgen of met kleurplaten van de Nachtwacht aan de slag.

Zaterdag 15 juli (10.00-18.00)

Jodenbreestraat