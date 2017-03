Wat mag je niet missen deze week?

Films van de bucket list

De OBA organiseert in samenwerking met De Groene Amsterammer tien literaire avonden over "films gebaseerd op romans die je gezien moet hebben". Een panel van experts gaat in discussie en komt samen met het publiek tot nieuwe inzichten over wat verhalen voor mensen betekenen.

Dinsdag 14 maart om 19.30

Centrale Bibliotheek



Even terug naar school

In de School vertelt 22tracks-muziekjournalist Job de Wit over disco; het fundament van de hedendaagse dansmuziek.

Dinsdag 14 maart van 20.00 tot 21.00

De School



Rode ballen door de lucht

Was jij vriegr altijd als eerste af bij trefbal? Dan krijg je dinsdagavond dé kans om je middelbare schooltrauma's te verwerken. Je kunt een vriendschappelijk een potje trefbal spelen met je vrienden, die vast niet zo hard gooien als die etterbak uit 4C. Het is óók een training voor het NK Trefbal, dus als je de smaak te pakken hebt kun je je opgeven voor het Nederlands kampioenschap.

Dinsdag 14 maart van 20.30 tot 21.45

Altra College Centrum