Wat is er vandaag te doen in Amsterdam?

Zondag 5 februari

Vandaag is de laatste kans om je in de Nieuwe Kerk te vergapen aan de 250 objecten van Marilyn Monroe, waaronder een agenda, krulspelden en een ivoorwitte cocktailjurk.



Duik je liever voorover in een existentiële bui? Prof. dr. Stan Bentvelsen geeft in Paradiso een lezing over het heelal en praat ons 'van oerknal naar elementaire bouwstenen en krachten van ons universum'.



Juist niet veel nadenken vandaag? Winkel je dan vooral suf bij de maandelijkse Sunday Market op de Westergasfabriek.



Helemaal klaar met de winter? Sluit je dan een hele dag op in Tuschinski voor het PAC Festival. Tijdens dit dagvullende filmprogramma zie je vijf voorpremières van films die nog niet te zien zijn. Onder andere Jackie, Gold en Hidden Figures worden vertoond.



Er is in het Rijksmuseum bijna een maand lang onderzoek gedaan naar het schuttersstuk De Magere Compagne. Het schilderij is voor een deel door Frans Hals geschilderd. Maar welk deel precies? Vandaag geven curatoren uitleg over de resultaten.



Thuishaven heeft een wel heel bijzondere gast uigenodigd: Syrische zanger Omar Souleyman. Omar was ooit een bruiloftzanger, maar werd ontdekt door producer Four Tet. Inmiddels is hij zo populair dat hij de hele wereld over vliegt.



Wie het weekend af wil sluiten met een feest moet aar de Melkweg. Daar staat Amerikaanse rapper en singer-songwriter Post Malone. Deze artiest, die eerder het voorprogramma van Justin Bieber verzorgde, bracht in december zijn debuutalbum uit.