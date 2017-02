Wat is er in Amsterdam te doen vandaag?

Maandag 6 februari

De nieuwe expo van Ed van der Elsken was afgelopen weekend al te zien in het Stedelijk Museum, maar vandaag is het gegarandeerd een stuk rustiger en kijk je op je gemak naar de bijzondere foto's van Amsterdam in vroeger tijden.



Iedere maand wordt tijdens Wijzer kijken met jongeren en experts gediscussieerd naar aanleiding van een documentaire. Ditmaal gaat het, in het kader van Valentijnsdag, over interculturele relaties: hoe wordt er tegenaan gekeken en wat zijn de obstakels?



Wist je dat in Amsterdam prachtige tijdschriften gemaakt worden? Das Mag, MacGuffin, Voortuin: misschien heb je er nooit van gehoord, maar ze harken allemaal prijzen binnen. In Makerversity kun je kennismaken met je nieuwe favoriete magazines.



In hotel The Hoxton wordt een pop-up cevichebar geopend. Een week lang serveert Sjefietshe restaurant lekkere visgerechten en de drankjes worden verzorgd door Two Chefs Brewing.



Nóg een eerste maandag van de maand evenement: een quiznight bij Café Thijssen. Een ouderwetse pubquiz met vragen over Nederland.



Zijn je goede voornemens in het water gevallen of zit je in de put? Laat je weer de moed inspreken door Pieter van den Hoogenband en professor Erik Scherder tijdens Succes zit tussen je oren. In het DeLaMar Theater wordt gesproken over hoe het bedrijfsleven kan leren van topsporters.



Kan succes je geen moer schelen en sta je liever even stil bij de dood? Tijdens De Avond van de Kraai wordt de Nederlandse dodencultuur besproken met Michelle Haest (van Paroolrubriek De Kraai) en oud-begraafplaatsbeheerder Wim Vlaanderen.