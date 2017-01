Wat is er in Amsterdam te doen vandaag?

Vrijdag 13 januari

Is de jaarwisseling een beetje aan je voorbij gegaan? In Club ABE krijg je een nieuwe kans om Oud en Nieuw te vieren, tijdens Russian Old New Year Party, inclusief kaviaar en Russische muziek.



Is een feestje met tientallen dronken Russen nou nog te sjiek, fiets dan richting de Paradiso, waar een opzettelijk ordinair feestje gevierd wordt in de vorm van ONGPST MaarWel Lekker. Aan de knoppen staat onder andere Jody Bernal (uiteraard).



En dan is er nóg een feestje waar de ordi hitjes je om de oren vliegen: Fluff Disco is het feestje in Club NYX dat wordt omschreven als dé plek om te 'daggeren, schuren en glijden tot je er bij neervalt'.



Liever een iets rustigere avond? Lucky Fonz III treedt vandaag én morgen op in Theater Bellevue met zijn show Superlekker, een one-man-show, vol ontroerende liedjes, conferences en bijzondere verhalen.



Fotograaf Cigdem Yuksel zocht voor haar fotoserie Niet Meer Zonder Jou de confrontatie op tussen traditionele en vrijgevochten moslims. De foto's, die eerder in het openbaar werden beklad, zijn nu te zien in OBA Javaplein.