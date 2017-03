Wat is er deze week te doen in Amsterdam?

Koning van de Lach

Cabaratier Martijn de Koning treedt op in de Griffioen met zijn voorstelling Koning van de Lach. De voorstelling kreeg van onze recensent vier sterren: 'Konings enige doel is de zaal te laten lachen. Daar slaagt hij dit keer uitstekend in.'

Donderdag 30 maart, Griffioen, 20.30 uur.



Opening Mad Fox

In de Spuistraat opent donderdag in de kelder van het W Hotel een nieuwe club: Mad Fox. Het is een luxeuze club in underground stijl waar je een privétafel kunt huren.

Donderdag 30 maart, Mad Fox



Lord of the Flies

Het klassieke verhaal over een groep jongeren die op zichzelf aangewezen zijn en waar alle beschaving de deur uit gaat. Een voorstelling over overlevingsdrift, compassie en het recht van de sterkste.

Donderdag 30 maart, Stadsschouwburg, 20.00 uur