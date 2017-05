Wandschildering in Joke Smit College gerestaureerd

De wandschildering van 65 vierkante meter is al onderdeel van de school sinds de opening in 1926. In de jaren '60 zijn veel muren gewit, maar het kunstwerk in de hal overleefde deze periode.



In 2014 organiseerde het Joke Smit College een crowdfunding ter reparatie van de wandschildering, gemaakt door Maria Hubrecht (1865-1950). Restaurator Astrid van den Berg nam de klus op zich. De scheuren zijn voorzien van nieuw steundoek. In het schilderij zat zes meter aan scheuren.



Oertijd

Hubrecht bracht de wandschildering ooit aan als ondersteuning van de geschiedenislessen. Afgebeeld is de oertijd met daarbij de dieren die volgens de destijds heersende wetenschap leefden.



Om het resultaat van de restauratie te tonen is de school op 20 en 21 mei geopend voor belangstellenden. Tussen 12.00 en 18.00 uur is de school geopend ter ere van de kunstmanifestatie Open Ateliers Zuid 2017.