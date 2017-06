Vuur, acrobatiek en spektakel: Limbo is 7 weken in de stad

Nieuwe collega's zorgen telkens weer voor een andere dynamiek in de show

Maar liefst zeven weken kunnen liefhebbers van dergelijk spektakel zich laten verrassen in het Amsterdamse Rozentheater.



De show reist sinds 2013 de wereld rond en is al meer dan zevenhonderd keer gespeeld, maar vervelen doet ze nooit, stelt vuurvreetster Holliday. "Omdat de voorstelling zich steeds verder blijft ontwikkelen. Nieuwe collega's zorgen telkens weer voor een andere dynamiek in de show. Dat vind ik bijzonder om mee te maken."



Is ze na zoveel voorstellingen niet een beetje klaar met Limbo? Nee dus. "Elk land, elk publiek en elke stad is anders. En elke locatie is anders, dus dat betekent dat we onze voorstelling overal moeten aanpassen. Ook dat houdt voor ons de spanning erin."



Ruim 50 instrumenten

Muziek speelt een centrale rol bij Limbo. "Die klinkt als een New Yorkse brassband die via New Orleans op weg is naar een allnightpary in Berlijn," aldus Maidment. "Je hoort blazers, elektrische geluiden, verrassende klanken, hiphop en clubbeats."



Daarvoor wordt gebruikgemaakt van meer dan vijftig instrumenten. Muzikant Mick Stuart (37) heeft daarbij een stevige vinger in de pap. Hij heeft zelfs een eigen instrument ontwikkeld, dat in de show veelvuldig te horen is: de polymba, een apparaat dat erg bijzondere geluiden voortbrengt.



Stuart is vol overgave bij Limbo betrokken, al valt het hem de laatste tijd wel wat zwaarder. "Je raakt gewend aan het altijd van huis zijn. Maar ik heb nu een vriendin en een huis in Sydney; die mis ik als ik onderweg ben en dat maakt het lastiger. Toch blijft het leuk om te touren, want ik vind het een geweldige voorstelling om in te staan."



Limbo is tot 6 augustus te zien in het Rozentheater.