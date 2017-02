Voormalige Harbour Club in Zuid krijgt een nieuwe uitbater

Horecaondernemers Singha Witteman en Bas Bloemink, die in Leiden en Den Haag meerdere café's en restaurants uitbaten, willen in het Olympisch Stadion met een nieuw concept beginnen. Daarover willen ze weinig kwijt, maar de belangrijkste onderhandelingen zijn afgerond.



Het duo heeft geïnvesteerd in de vennootschap waartoe het Harbour Club Café behoorde, toen de zaak vorig jaar door brand werd verwoest. Die brand was vermoedelijk aangestoken. Omdat de verzekeraar vooralsnog weigert uit te keren, dreigen schuldeisers met lege handen achter te blijven. Door de investering van Witteman en Bloemink kan een rechtszaak tegen de verzekeraar worden voortgezet.



Schadevergoeding

Als die wordt gedwongen uit te keren, krijgen de schuldeisers een deel van de schadevergoeding, naar verluidt zo'n veertig procent. De overname betekent het einde van het roemruchte Harbour Club Café in het Olympisch Stadion. Voormalig eigenaar Richard van Leeuwen blijft wel de uitbater van twee andere Amsterdamse vestigingen van de Harbour Club.



De bedenker van het Harbour Club-concept, de omstreden Haagse ondernemer John de Jong, stapte al eerder uit het bedrijf. Hij zou in meerdere conflicten zijn verwikkeld. Vorige week ontkende De Jong nog betrokken te zijn bij Café in the City op het Leidseplein, waar een handgranaat op de deurmat werd gelegd.



Singha Witteman wil nog weinig kwijt over het nieuwe restaurant dat hij voor ogen heeft, maar het is geen geheim dat de Leidse ondernemer al langer zoekt naar een geschikte Amsterdamse locatie voor het concept Mama Kelly, waar kip en kreeft centraal staan. Mama Kelly heeft al een vestiging in Den Haag en heeft aangekondigd dit jaar uit te breiden naar Rotterdam.