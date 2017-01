Voor het eerst op Fashionweek met een leren jokerjas

Marissa Moll (28) besloot acht maanden geleden dat ze iets miste. Ze deed hbo communicatiemanagement, had een modeopleiding gedaan, maar ze zocht naar meer.



Daarop pakte ze haar oude hobby - tekenen - op en beschilderde een leren jas van zichzelf. Ze zette die op Instagram en binnen no time kwamen van her en der aanvragen binnen om ook voor anderen jasjes te beschilderen - tot uit Dubai aan toe. Label Artiitude was geboren.



Vandaag staat Artiitude voor het eerst op de Amsterdam Fashionweek. "Ik heb me in een gekke bui aangemeld," zegt Moll. "En toen werd ik gekozen." Om mee te mogen doen moest ze wel nog een slag in haar collectie maken, vertelt ze. "Ik maak op zich jasjes die al iets aparter zijn dan normaal, maar voor op de catwalk moest ik wel die stap van commercieel naar arty maken: een collectie die niet direct draagbaar is."



Airbrush

Moll schakelde de hulp in van de Amsterdamse ontwerper Livingstone Rijff, die normaliter motoren en auto's airbrusht. Hij schilderde onder andere een portret van Kim Kardashian op een van de jassen. "Ik probeer altijd dingen die nu spelen of popart bij mijn ontwerpen te betrekken," zegt Moll.



"Op de jas zie je bijvoorbeeld allemaal diamantjes; Kim Kardashian trekt daarbij een geschokt gezicht en er staat 'O my God' bij." (Kim Kardashian werd in oktober van haar juwelen beroofd in Parijs, red.)