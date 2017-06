Vier kerst met Elvis in Afas Live

Presley en kerstnummers zijn een beproefde combinatie. In 1957 bracht de zanger een album uit met kerstnummers, Elvis Christmas Album. Het oorspronkelijke album bevatte twaalf nummers, bekende kerstklassiekers, gospels en twee speciaal voor het album geschreven liedjes. Het album stond direct een paar weken weken op nummer 1 in Amerika en kwam jarenlang in december terug in de hitlijsten.



De Ierse Patrick wordt begeleid door een band en het Stamps Quartet, dat vanaf 1971 de backing vocals voor Presley vertolkte tijdens al zijn concerten. Patrick trad zeven jaar op als Presley in Las Vegas tijdens de show Legends in Concert. De imitator gaf eerder ook al shows in Nederland, waaronder Elvis - The Musical show.



Christmas in Concert

21, 22 en 23 december

Afas Live