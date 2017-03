Van nieuwe wietmayo ga je niet trippen

De saus is een ode aan de Nederlandse wietcultuur en Amsterdam. "De geur van wiet hoort bij de stad," zegt Pim de Lange, directeur van Ter Marsch & Co., dat vorig jaar door Esquire werd uitgeroepen tot beste hamburgertent van de stad. Daarnaast moet de saus aansluiten bij de superfoodtrends: hennep. "Daardoor worden ook ineens heel andere geïnteresseerden getriggerd," aldus De Lange. Eerder opende aan de Haarlemmerstraat Green House Kitchen, waar men tijdens het eten en (zelf meegebrachte) wiet kan 'vapen'.



De nieuwe saus is een publiciteitsstunt voor de andere sauzen die Ter Marsch & Co. verkoopt: knoflook- en truffelmayonaise. Desalniettemin moet het lekker zijn. De Lange: "In eerste instantie was het dat niet: mayonaise met alleen cannabis is nogal bitter." Daarom werden rozemarijn en limoen toegevoegd, waardoor de cannabissmaak niet meer overheerst.



High word je er niet: alleen (biologische) rauwe hennepbladeren en cannabisolie worden gebruikt. Daar zit geen THC in, de werkzame stof in wiet. De Lange: "In feite zouden we dan een coffeeshop worden. We schenken ook alcohol in onze zaken, dus dat zou problematisch worden met vergunningen." De Lange sluit echter niet uit in de toekomst een los evenement te organiseren, waar wel THC-mayonaise wordt gebruikt.