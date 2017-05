Tweede concert The War On Drugs in Afas Live

Het concert op donderdag 2 november was razendsnel uitverkocht, meldt concertorganisator Mojo. De concerten in Amsterdam maken deel uit van een ruim twee maanden durende internationale tour.



De kaartverkoop voor het tweede concert begint woensdag. In april bracht The War On Drugs het nummer 'Thinking Of A Place' uit in het kader van Record Store Day. Het was het eerste nieuwe materiaal in drie jaar tijd.



The War On Drugs brak in 2014 definitief door met 'Lost in the Dream'. Alleen al in Nederland ging deze derde plaat meer dan 25.000 keer over de toonbank. Het zestal trad in Nederland eerder op in Paradiso en op festivals als Best Kept Secret in 2014 en Down The Rabbit Hole in 2015.



Woensdag 1 november om 20.00 uur in Afas Live