Twee shows Marco Borsato in jarig Ziggo Dome

Marco treedt op 23 en 24 juni op, precies vijf jaar nadat de Ziggo Dome door hem werd geopend. Daarmee komt zijn totaal aantal optredens in de zaal op twintig.



"Voor mij is de Ziggo Dome een bijzondere plek waar ik met deze speciale concerten nu voor de twintigste keer mag staan", reageert Marco. "De Ziggo Dome heeft de meest moderne technieken in huis, als bezoeker ervaar je dat er alles aan gedaan is van deze concertzaal een locatie te maken waar zowel artiest als publiek zich helemaal thuis voelt. Ik ben er trots op dat ik dit unieke jubileum samen met mijn fans kan delen en vieren."



In de afgelopen jaren is de Ziggo Dome uitgegroeid tot de belangrijkste concertzaal van Nederland. Vele internationale artiesten als U2, Prince, Madonna, Ed Sheeran, Bruno Mars, Beyoncé en Adele stonden al eens op het podium in Amsterdam.



De kaarten voor de jubileumshows van Marco Borsato zijn vanaf maandag verkrijgbaar voor klanten van Ziggo en Vodafone.