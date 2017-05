Tibetaanse monniken maken zandmandala in Amsterdam

Ballingschap

De Tibetaanse monniken komen de mandala maken om, in de vorm van vrijwillige donatie, geld op te halen voor hun school en hun khamtsen in Zuid-India, waar ze in ballingschap leven. Tijdens het creëren van het kunstwerk mag iedereen komen kijken naar de boeddhistische vlijt en de vooruitgang. Naar verwachting beginnen de monniken op donderdagmiddag 25 mei en zijn ze op zondagmiddag 28 mei klaar.



Als het kunstwerk voltooid is, wordt het zand door elkaar gehusseld om de mens er aan te herinneren dat niets blijvend is. De Wijs weet dat zo'n moment voor nogal wat reuring kan zorgen bij Nederlandse toeschouwers: "Als zo'n ontzettend complex en prachtig kunstwerk ineens wordt vernietigd hóór je mensen schrikken. Maar de monniken die er dagenlang aan hebben gewerkt zijn er niet rouwig om. Het is zoals alles in het leven: het komt en het gaat."



Tibetaanse monniken maken zandmandala

Van donderdag 25 t/m zondag 28 mei (ceremonie op zondag)

Maitreya Instituut Amsterdam, Tilanusstraat 8A