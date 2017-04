The Tailor beste hotelbar van Amsterdam

De prijs werd vrijdag voor de vijfde keer uitgereikt, door Red & Grey Best Hotel Bar Award Amsterdam 2017.



Wat The Tailor zo bijzonder maakt volgens de jury? De cocktails! Die gepaard met de hoogstaande service van het personeel hebben de doorslag gegeven. De hotelbar van Hotel Krasnapolsky op de Dam was de Benjamin onder de genomineerden. De hotelbar opende vorig jaar pas zijn deuren, maar laat de competitie nu al ver achter zich.



Afgelopen jaar ging Lotti's Bar, de hotelbar van The Hoxton, er met de prijs vandoor. In het nieuwe lijstje in deze hotelbar uit de top drie verdwenen. The Tailor wordt dit jaar gevolgd door Vault Bar en W Lounge.



Dat de cocktails van The Tailor onweerstaanbaar zijn, wisten wij allang. Lees hier meer: Cocktails op maat bij The Tailor in Krasnapolsky